Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Brief der Union an den Kanzler

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Brief der Union an den Kanzler:

"Zuerst die Kooperation kündigen, dann einen Brief schreiben, der zu großen Teilen aus schon bekannten Vorschlägen ohne Gegenfinanzierung besteht - so werden Union und Ampel bestimmt nicht zusammenfinden. Merz sollte seine Ankündigung zurücknehmen. Es liegt aber auch an der Ampel, einen Schritt auf die Union zuzugehen. Sie hat ein größeres Interesse an der Zusammenarbeit als die Union. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Für die deutsche Wirtschaft könnte es eine Chance sein."