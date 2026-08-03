DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,26 -0,5%Nas 25.374 +1,0%Bitcoin 54.522 -0,8%Euro 1,1533 -0,1%Öl 83,5 -7,3%Gold 4.043 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Ceuta/Kritik an Spanien

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Ceuta/Kritik an Spanien:

"Das verbale Eindreschen auf Madrid schafft mehr Probleme, als es löst. Auch wenn sich der südwestliche EU-Staat schon mehrfach mit Querschüssen gegen Mehrheitsentscheidungen europäischer Tragweite hervorgetan hat: Die EU-Staaten am Mittelmeer brauchen beim Thema Migration vor allem Unterstützung, keine Belehrungen. Denn bei ihnen kommen die meisten Migranten an."/yyzz/DP/nas