Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu den Silvesterausschreitungen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den Silvesterausschreitungen:

"Die enthemmte Gewalt in der Nacht zum Jahreswechsel hat Menschen im ganzen Land entsetzt. Es ist legitim und auch richtig, darüber zu reden, dass die Taten nicht unerheblich von Menschen mit Migrationshintergrund ausgegangen sind - auch wenn man dafür schon einmal Applaus von der falschen Seite bekommen kann. Es nicht zu tun würde den falschen Eindruck erwecken, hier dürfe über etwas Offensichtliches nicht geredet werden. Wichtig ist, dass die Debatte differenziert und umsichtig geführt wird. Die große Mehrheit, ob mit oder ohne deutschen Pass, will friedlich zusammenleben. Auch in migrantischen Milieus ist die Ablehnung von Gewalt gegenüber dem Staat groß: Gerade dort fordern viele auch spürbare Strafen für Jugendliche, die respektlos jede Regel übertreten, gewalttätig und kriminell sind."/kkü/DP/ngu