Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu EU-Erweiterung

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu EU-Erweiterung

Die Ukraine kann, so wie sie ist, vorerst kein EU-Mitglied werden - und die EU in ihrer bürokratischen Schwerfälligkeit keine weiteren Mitglieder mehr verkraften. Es wäre fatal, wenn die EU aus symbolpolitischen Gründen den zweiten Schritt vor dem ersten setzen wollte. Selbstüberschätzung führt zur Handlungsunfähigkeit. Im Moment ist nicht absehbar, wie ein Reformprozess in Gang kommen sollte. Substanzielle Veränderungen der unionsinternen Hausordnung sind vielfach nur mit einstimmigen Voten zu erreichen. Pragmatischer wäre es, eine Inklusion der Ukraine in Etappen anzustreben - ihr etwa eine Stimme im Kreis der Staats- und Regierungschefs ohne tatsächliches Stimmrecht einzuräumen. Die EU wird sich nicht weiter ausdehnen können, ohne im Kern auch völlig anders zu werden. Diese Herausforderung ist keineswegs banal. Deshalb wird es noch sehr lange dauern bis zu einem Beitritt der Ukraine./zz/DP/zb