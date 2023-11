Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Faeser/Hamas

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung' zu Faeser/Hamas:

"Die EU und die USA stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Vor diesem Hintergrund ist es noch irritierender, dass das Betätigungsverbot gegen die Gruppe erst jetzt erlassen wurde. Ein Fehler war zudem, dass Olaf Scholz die Betätigungsverbote bereits angekündigt hatte. Nachdem sich viele angesichts der Jubelfeiern in Neukölln empörten, schien der Kanzler unbedingt sofort reagieren zu wollen - was womöglich der Sache schadete. Normalerweise werden Verbote nicht angekündigt. So wussten die Vereine, was auf sie zukommen würde - und konnten sich gut drei Wochen vorbereiten."/zz/DP/he