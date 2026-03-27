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Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu geplanten Reformen im Gesundheitswesen

30.03.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu geplanten Reformen im Gesundheitswesen:

"Die Wucht der Proteste wird die Politik massiv treffen. Offen ist, ob die Koalition über genug Kraft und den Rückhalt verfügt, diesem Druck standzuhalten. Die überhastete Reaktion auf die Preisexplosionen bei Benzin und Diesel lässt daran zweifeln. Im besten Fall zieht das Regierungsbündnis aber aus den Protesten gegen die Sparmaßnahmen eine neue Geschlossenheit und damit einen Reformwillen, mit dem es angemessen auf die enormen Herausforderungen für Wirtschaft und Wohlstand reagiert. Die Zeit drängt."/yyzz/DP/he