Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Gewalt in Freibädern

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Gewalt in Freibädern:

"In den Bädern halten sich Personen auf, die eines besonderen Schutzes bedürfen: Kinder und Frauen etwa. Die Freibadsituation macht sie verwundbar. Sie müssen geschützt werden, erst recht in einem Umfeld mit vielen jungen Männern. Verantwortlich dafür sind die Bademeister, meist zusammen mit privaten Security-Firmen. Eine ausreichende Schulung dafür haben sie nicht. Die wäre aber dringend notwendig. Zudem könnten die Bäder in den Stoßzeiten den Zugang auf Familien mit Kindern beschränken. In den Niederlanden sollen Bademeister Bodycams tragen. Darüber kann man auch bei uns nachdenken. Und die Polizei? Polizisten sind keine Bademeister. Aber wenn es zu Straftaten kommt, müssen sie rasch einschreiten. Mehr Präsenz in der Nähe der Bäder kann nicht schaden."/DP/jha