DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -2,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.900 +0,7%Euro1,1821 +0,1%Öl70,98 ±0,0%Gold5.197 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Zahlenhammer von NVIDIA: Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Salesforce-Bilanz überzeugt -- Gerresheimer: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus
Top News
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BVB-Aktie nach Pleite in Bergamo unter Druck: Borussia Dortmund scheitert in der Königsklasse BVB-Aktie nach Pleite in Bergamo unter Druck: Borussia Dortmund scheitert in der Königsklasse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Heizungsgesetz

26.02.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Heizungsgesetz:

"Für den Klimaschutz ist die Reform des Heizungsgesetzes verheerend. Und man fragt sich, ob die Koalition das nicht zugeben will oder tatsächlich an ihr Versprechen glaubt - und was davon eigentlich bedenklicher wäre. Die Vorgaben zum Heizungstausch führten auch zu Innovationsdruck auf dem Markt. Nun ist der wieder sich selbst überlassen - und folgt dabei bekanntlich eher dem Gedanken der Kurzfristigkeit. Vor allem aber setzt die Entscheidung, die Klimaschutz-Auflagen für den Einbau neuer Heizungen zu kippen, ein gefährliches Zeichen. Es ist eine klare Absage an die Planungssicherheit. Die aber ist zentral bei fast allen klimapolitischen Maßnahmen. Übrigens auch beim europäischen Emissionshandel, der von 2028 an deutlich höhere Gas- und Ölpreise verursachen wird - wenn es nicht auch hier zu einer Rückwärtsrolle kommt."/DP/jha