Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Hitzewellen und Klimawandel

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Hitzewellen und Klimawandel:

"Mit die größte Aufgabe wird der Umbau der Städte sein. Denn sie werden im wahrsten Sinne des Wortes die Hotspots der Hitzewellen sein, weil der Beton die Viertel zu Glutöfen machen kann. Grünräume, Gewässer, Trinkwasserspender, Beschattung, Kaltluftschneisen - wir wissen, was zu tun ist. Anderswo auf der Erde werden wohl Regionen entstehen, in denen Menschen wegen der Temperaturen nicht mehr leben können. In Mitteleuropa wird das nicht der Fall sein. Doch auf dem Glück, in einer gemäßigten Zone zu leben, sollten wir uns nicht ausruhen. Wassermangel, reduzierte Ernten und Hitzetote sind auch bei uns schon Realität."/ra/DP/nas