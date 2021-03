Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Impf-Priorisierung

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Impf-Priorisierung:

So richtig es war, zunächst ein Schutzsystem für die Schwächsten der Gesellschaft zu finden, so falsch wäre es jetzt, unter allen Umständen daran festzuhalten. So richtig es war, die über 80-Jährigen zuerst zu impfen, so fragwürdig sind alle weiteren Abstufungen. Chronisch Nierenkranke versus Menschen mit Downsyndrom, Obdachlose versus Beschäftigte im Supermarkt - vor allem dann, wenn der Impfstoff nicht mehr knapp ist, muss an den Regeln nicht sklavisch festgehalten werden. Da ist es sinnvoller, schnell jemanden zu impfen, der eigentlich noch nicht an der Reihe ist, als Tage lang auf einen Anspruchsberechtigten zu warten./zz/DP/mis