DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,30 +1,0%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.875 -0,5%Euro 1,1514 -0,1%Öl 88,0 -1,1%Gold 4.077 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Infantinos Plänen

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Infantinos Plänen

Die Gier kennt keine Grenzen. Jedenfalls nicht bei Gianni Infantino. Der Präsident des Weltverbandes Fifa treibt sein Milliardenspiel weiter und will aus dem Fußball immer noch mehr Geld ziehen. Kaum ist die WM in Nordamerika abgepfiffen, bläst der Schweizer zum nächsten Angriff. Er will Anteile des WM-Turniers an Investoren verkaufen. Die Empörung über dieses Vorhaben ist groß. Insbesondere in Europa, wo einflussreiche Nationalverbände sitzen. Auch, weil der Fifa-Chef eine Frist für die Zustimmung gesetzt hat. Bis zum 19. September. Da bleibt der Uefa nicht viel Zeit, um eine Gegenstrategie zu entwerfen./yyzz/DP/zb