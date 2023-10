Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Israel

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Israel:

"Israel hat seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren, der den Feinden des jüdischen Staates mehr als ein halbes Jahrhundert lang Respekt einflößte. Bis Samstag sei Israel bei Geheimdienstarbeit und Überwachungstechnologie der "Goldstandard" gewesen, sagt der Nahostexperte Ian Bremmer. Damit ist es vorbei. Israels Hightecharmee wurde von Angreifern überrascht, die auf Mopeds durch den Grenzzaun von Gaza fuhren. Die Hamas-Kämpfer sind in den Augen vieler Araber nun Helden. Sie haben dem übermächtig erscheinenden Israel eine Niederlage beigebracht und die lange verdrängte Palästinenserfrage wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Lösungen sind jetzt allerdings noch schwieriger als vorher, denn die Hamas spricht Israel das Existenzrecht ab. Im innerpalästinensischen Konflikt gewinnen die Radikalen an Boden. In Israel kann sich Premier Benjamin Netanjahu nach der Demütigung vom Samstag keine Zugeständnisse an die Palästinenser leisten."/yyzz/DP/he