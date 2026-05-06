DAX24.919 +2,1%Est506.027 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 -0,6%Nas25.839 +2,0%Bitcoin68.725 -0,8%Euro1,1752 ±0,0%Öl101,9 -0,1%Gold4.698 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stark aber unter 25.000 Punkten -- US-Börsen höher -- HENSOLDT: starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Öltitel, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
ESG-Kriterien im Fokus: So drängen aktivistische Aktionäre Unternehmen zu nachhaltigem Handeln ESG-Kriterien im Fokus: So drängen aktivistische Aktionäre Unternehmen zu nachhaltigem Handeln
Snap-Aktie gibt nach: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen Snap-Aktie gibt nach: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg

07.05.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg:

"Natürlich stehen auch in diesem Regierungsvertrag Politiklyrik und Formelkompromisse, über deren Auslegung es noch Streit geben dürfte. Doch die Richtung stimmt - und auch hier merkt man den mittlerweile zum dritten Mal in Folge miteinander regierenden Partnern ihre Erfahrung an. Die Grünen haben darauf verzichtet, bei mangelnden Fortschritten im Klimaschutz automatische, aber undefinierte Schritte vorzuschreiben. Die CDU erkennt den Anspruch der Ökopartei aufs Ministerpräsidentenamt bis zum Ende der Legislatur an. Über beide Punkte hatte es zuvor Streit gegeben. Vielleicht war die Irritation direkt nach der Wahl auch ein "Hallo-wach"-Moment, in dem beide Seiten realisiert haben, was in Baden-Württemberg auf dem Spiel steht - destruktive Reflexe stärken am Schluss immer die Ränder."/DP/jha