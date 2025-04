Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Kriminalitätsstatistik

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Kriminalitätsstatistik:

"Unter den Tatverdächtigen hat vor allem die Zahl der Kinder und Jugendlichen zugenommen. Die Statistik verrät, was in Familien und in der Schule schief läuft. Kriminologen sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer "Tiktokisierung der Gewaltkriminalität". Wer sein Bild von der Welt vorzugsweise aus Videoschnipseln gewinnt, die häufiger dazu dienen, Mitmenschen zu verhöhnen, als ihnen Respekt zu bekunden, der wird für Zoff geradezu programmiert."/yyzz/DP/nas