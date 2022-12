Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Lauterbachs Reformplänen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Lauterbachs Reformplänen:

"Es gibt in der Politik kaum ein heißeres Eisen als die sogenannte Krankenhauslandschaft. Daran wagt sich jetzt Gesundheitsminister Karl Lauterbach heran. Und dafür legt er ein gelungenes Modell vor. Die Teilabkehr von den bisherigen Fallpauschalen ist sinnvoll. Und noch besser wäre es, wenn die Länder endlich den Kliniken die Investitionen bezahlten, die nötig sind. Das tun heute nicht alle und nicht im ausreichenden Maße. Damit ist auch klar, dass Lauterbachs Reformkonzept nur vorankommt, wenn die Länder mitziehen. Bisher hatte sie der Minister absichtlich nicht einbezogen. Dass erst mal Wissenschaftler überlegen, was schiefläuft und was besser werden muss, ist auch völlig in Ordnung. Jetzt allerdings geht es darum, das Konzept zu verwirklichen."/yyzz/DP/nas