Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Milliardenüberschuss/Rentenversicherung

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Milliardenüberschuss/Rentenversicherung:

"Zeigt der Milliardenüberschuss in der Rentenversicherung also, dass eine Debatte über die Zukunft der Rente, anders als oft angenommen, nicht notwendig ist? Nein, das ist leider nicht der Fall. Die strukturellen Probleme der Rentenversicherung bleiben bestehen. In Zeiten des demografischen Wandels müssen diejenigen, die im Arbeitsleben stehen, mit ihren Beiträgen die Bezüge einer wachsenden Anzahl von Rentnern stemmen. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge nach und nach in Rente gehen, wird dies für die Rentenversicherung zum Härtetest. Es gibt echten Reformbedarf. Und es wäre gut, die Bundesregierung würde diese Debatte jetzt führen, statt im Wesentlichen Zeit verstreichen zu lassen, bis der Problemdruck in der kommenden Legislaturperiode größer ist."/yyzz/DP/nas