Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu neue Weltordnung

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu neue Weltordnung:

"Die Zeit größerer Blöcke ist vorbei. Künftig wird es darum gehen, möglichst viele Partnerschaften zu haben. Diese werden mitunter weniger umfassend sein, sondern kleinteiliger, pragmatischer und flüchtiger. Früher teilte man System, Werte und Wirtschaftsraum. Jetzt vielleicht nur noch eines davon. Partnerschaften können nur ausgewählte Bereiche betreffen. Das zeigt etwa das Handelsabkommen der EU mit Indien, wo die Landwirtschaft einfach ausgeklammert wurde, weil man sich dort nicht einig wurde. Zugleich können auch Wertepartnerschaften mit Ländern wichtig bleiben, auch wenn sie wirtschaftlich weniger interessant sind. Diese neue Ordnung entspricht weniger Blöcken als konzentrischen Kreisen. Für Deutschland heißt das, dass es eng um sie herum noch Staaten gibt, die man tatsächlich weiterhin als Freunde bezeichnen kann. Weiter außen kommen Länder, mit denen man bestimmte Interessen teilt. Ganz außen Rivalen. Vielleicht sogar Feinde."