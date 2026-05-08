Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Putin/Schröder

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Putin/Schröder:

"Wenn sich der russische Präsident Wladimir Putin nun Altkanzler Gerhard Schröder als Vermittler wünscht, dann ist das trotzdem eine überdurchschnittlich schlechte Idee. Schröder spricht für niemanden, außer für Schröder. Er steht nicht für die EU und er hat kein Mandat für Deutschland. Das wird er auch nicht bekommen, und zwar aus gutem Grund. An Selbstbewusstsein fehlt es dem Ex-Kanzler zwar nicht, das diplomatische Geschick, den Riecher für das Nötige und Machbare, den er einst hatte, der ist Schröder in den vergangenen Jahren allerdings abhandengekommen. Zudem ist es nur schwer möglich, einen Vermittler zu finden, der schon im Vorfeld klarer auf einer Seite positioniert ist."/yyzz/DP/men