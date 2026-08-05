Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Rente mit 63

05.08.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Rente mit 63

Wenn es bei der abschlagsfreien Frührente bleibt, ist die Reform zum Scheitern verurteilt. Dies wiederum wäre eine Katastrophe für eine Regierung, der ohnehin der Ruch anhängt, sie liefere nicht, was sie versprochen habe - schon gar nicht, was Deutschland vor einer Dauerdepression bewahrt. Die drei CDU-Herren, die sich das Ganze ausgedacht haben, sägen am Amtssessel ihres Kanzlers. Sie würden mit ihrer Reformblockade aber nicht nur ihm schaden, sondern vor allem den Rentnern, die sich auf die langfristige Finanzierbarkeit ihrer Ruhestandsgehälter nicht mehr verlassen könnten. Von einer solchen Pleite mit Ansage würden allein die profitieren, denen sie mit ihrem Brandbrief gerne den Wind aus den Segeln nehmen würden. Die Ministerpräsidenten verheddern sich in ihrer eigenen Taktik. Das ist das Gegenteil von kluger Politik./yyzz/DP/zb