DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.290 -0,3%Euro1,1662 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.379 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Plus -- Wall Street schließt höher -- Novo Nordisk verdient weniger -- Super Micro enttäuscht -- Disney, DroneShield, Rheinmetall, Bayer, Commerzbank, Siemens Energy, AMD im Fokus
Top News
ETF-Investment mit saisonalen Strategien - Das steckt dahinter ETF-Investment mit saisonalen Strategien - Das steckt dahinter
NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Ãœbersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Rentengesetz

07.08.25 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Rentengesetz

Von einer Rentenreform, auch von einer kleinen, erwartet man zumindest, dass sie die prekäre Lage der Rentenkasse nicht noch verschärft. Aber genau das passiert, weil die Bundesregierung mal eben eine Ausweitung der Mütterrente spendiert, die jährlich bis zu fünf Milliarden Euro kostet. Auch in den anderen Zweigen der Sozialversicherung lassen Strukturreformen auf sich warten. Doch irgendwann müssen all die Kommissionen ihre Vorschläge vorlegen. Und dann dürfte sich zeigen, dass da zwei Parteien koalieren, deren Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit weit auseinandergehen. Die Union versucht das derzeit mit verbalem Getöse zu übertönen. Man redet lieber laut über Abtreibung, Richterwahlen und vor allem Bürgergeld - als ob das die Schlüsselfragen unserer Gesellschaft seien./yyzz/DP/zb