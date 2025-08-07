DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,9%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.207 -0,4%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,38 -0,1%Gold3.397 ±0,0%
Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar
thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

08.08.25 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

Der Vorgang hat großen Schaden angerichtet. Die Koalition ist geschwächt, denn die SPD bekam vor Augen geführt, dass die Union Zusagen nicht einhalten kann, wenn der populistische Flügel seine Muskeln spielen lässt. Geschwächt ist aber auch das Bundesverfassungsgericht, denn es ist viel schwerer geworden, künftige Richterwahlen aus dem politischen Tageskampf herauszuhalten. Sollen sich denn künftig nur noch unanstößige graue Mäuse für solche Ämter bewerben? Es gibt auch langfristig wirkende Folgen der Causa Brosius-Gersdorf: Nach der beschämenden gemeinsamen Abstimmung im Bundestag von Union und AfD demonstrieren die Christdemokraten erneut, dass es heute schon Politikbereiche gibt, in denen sie keiner anderen Partei näherstehen als den Rechtsaußen./yyzz/DP/zb