Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Sperre des Twitter-Kontos/Donald Trump

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Sperre des Twitter-Kontos/ Donald Trump :

"In Deutschland hat online noch niemand eine Wirkungsmacht wie @realdonaldtrump entfaltet. Immer mehr Zwietracht wird über Twitter, Facebook, Telegram & Co. aber auch hierzulande gesät. Die AfD verdankt ihre Erfolge auch den sozialen Netzwerken, in denen radikal verkürzte Botschaften und Behauptungen besser klicken als abgewogene Analysen. Hass im Netz hat zum Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke und der Bluttat von Hanau geführt - von Einzeltätern im klassischen Sinne lässt sich nicht mehr reden. Der Handlungsbedarf ist enorm. Analogen Möglichkeiten zum Schutz von Einzelpersonen und Demokratie müssen in die bisher weitgehend unregulierte digitale Welt übertragen werden. Eine solche Entscheidung aber darf nicht privatisiert werden. Es ist Aufgabe des Gemeinwesens, Grenzen der Meinungsfreiheit festzulegen: Soziale Medien müssen sozialisiert werden."/be/DP/edh