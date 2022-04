Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Steinmeier/Selenskyj

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Steinmeier/Selenskyj:

"Es ist ein (un)diplomatischer Affront sondergleichen: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seinem deutschen Amtskollegen signalisiert, dass er auf dessen Besuch in Kiew aktuell keinen Wert lege. Das deutsche Staatsoberhaupt ist in dem von Putins Gewalt heimgesuchten Nachbarstaat demnach eine unerwünschte Person. Aber gilt das auch für deutsche Hilfe, die sich in zwar verspäteten, aber umfangreichen Waffenlieferungen ausdrückt? Dafür wird niemand Dankbarkeitsgesten erwarten - aber vielleicht etwas mehr Fingerspitzengefühl. Steinmeiers langwierige Blindheit für Putins wahre Natur lässt sich so nicht aus der Ferne korrigieren. Gerade im Krieg wäre es klug, zwischen wirklichen Feinden und schwierigen Freunden zu unterscheiden."/yyzz/DP/men