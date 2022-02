Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Ukraine-Krieg

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Ukraine-Krieg:

"Wladimir Putin wirft Europa mit seinem Angriffskrieg und seinen Atomdrohungen in eine Welt zurück, die viele für überwunden hielten. Auch für Deutschland ist es eine Zeitenwende. Wegducken geht nicht mehr. Unter dem ungeheuren Druck der russischen Aggression bricht Kanzler Olaf Scholz mit Kernelementen deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. (...) Dass der russische Präsident nicht unbeeindruckt ist von der ungewohnt solidarischen und harten Reaktion des Westens, zeigt seine Ankündigung, die Streitkräfte "in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft zu versetzen" - einschließlich der Atomwaffen. Das ist eine weitere Eskalation des Konflikts. Europa ist endgültig zurück in den düstersten Zeiten des Kalten Krieges."/al/DP/he