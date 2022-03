Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Ukraine-Krieg

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Ukraine-Krieg:

"Eine von der Nato garantierte Flugverbotszone hingegen würde die Allianz verpflichten, auf russische Kampfjets zu schießen. Damit wäre der Weltkrieg nicht eine Frage von Kilometern, sondern von Stunden. Nein und nochmals nein: Mit einer Ausweitung des Krieges wäre niemandem geholfen, auch nicht den Menschen in der Ukraine. Das gilt umso mehr, als das mörderische Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin ohnehin keine Zukunft hat. Einem Mann, der nur Zerstörung und Tod anzubieten hat, wird auf Dauer niemand folgen. Auch in Russland nicht. Diese Erkenntnis mindert zwar nicht das Leid in der Ukraine. Aber sie stärkt die Hoffnung, und in einer Zeit wie dieser ist das nicht wenig."/al/DP/he