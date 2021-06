Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Unwetterfolgen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Unwetterfolgen:

"Mittlerweile überbieten sich die Städte und Gemeinden ja darin, Klimaschutzprogramme aufzulegen und bis 2030 oder 2040 klimaneutral zu sein. Es ist zuletzt ein Ruck durch Deutschland gegangen, und das ist gut so. Seltsam ist allerdings, dass nur wenige Kommunen ein vergleichbares Engagement an den Tag legen, wenn es darum geht, Konzepte für die gar nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels zu erarbeiten, also Pläne gegen Hochwasser und Starkregen, gegen absterbende Wälder und aufgeheizte Städte."/DP/jha