Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Verhältnis China/Russland

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Verhältnis China/Russland

Es ist klar, wer Koch ist und wer Kellner. China ist Russlands größter Handelspartner, während russische Waren nur vier Prozent des chinesischen Außenhandels ausmachen. Einem Bericht von Bloomberg zufolge importiert Russland derzeit mehr als 90 Prozent seiner sanktionierten Technologie aus China. Zudem wäre ohne Huawei Telekommunikation in Russland nahezu undenkbar. Gleichwohl kehrt Peking seine wirtschaftliche Überlegenheit nicht heraus. Russland mag der Juniorpartner sein, aber das Land hat seinen Stolz. Und China ist darauf bedacht, dass dieser gewahrt bleibt./yyzz/DP/zb