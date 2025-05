Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Verteidigungsausgaben

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Verteidigungsausgaben:

"Trumps Vorgabe, fünf Prozent der Wirtschaftsleistung ins Militär zu pumpen, würde auch die ökonomisch potenteste Macht auf dem alten Kontinent überfordern. Es würde den Staatshaushalt in seiner bisherigen Konstruktion sprengen. Das wäre nur mit massiven Steuererhöhungen oder einer radikalen Umleitung der Staatsausgaben zu finanzieren - was den sozialen Frieden gefährden würde. Die Frage bleibt, wie wortgetreu Trump verstanden werden will und bis wann die neue Zielvorgabe erreicht sein soll. Entscheidend ist, was unter den fünf Prozent alles verbucht werden kann - und: ob fünf Prozent wirklich das Maß aller Dinge sind. In einer Hinsicht liegt Trump jedenfalls nicht falsch: In einem solidarischen Bündnis darf es nicht Profiteure und Zahlmeister geben."/DP/jha