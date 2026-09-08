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Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu VW-Werk Osnabrück

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu VW-Werk Osnabrück:

"Das ist zunächst eine gute Nachricht für die 1.800 Osnabrücker VW-Beschäftigten, von denen 1400 übernommen werden sollen. Mehr Hoffnung auf eine Weiterbeschäftigung dürfen sich jetzt auch die von einer Schließung bedrohte VW-Belegschaft an den Standorten Emden, Hannover und Zwickau machen sowie im Audiwerk Neckarsulm, wo die Produktion 2034 auslaufen soll. Denn die Verteidigungsindustrie wird zu einer immer wichtigeren Branche und ist auf dem Weg, in Deutschland eine Schlüsselrolle zu übernehmen. Ihre stetig wachsende Bedeutung wurde einem Anfang August noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt durch den versuchten, mutmaßlich russischen Drohnen-Sprengstoffanschlag am Flughafen Leipzig/Halle."/DP/jha

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