DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +0,9%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.771 +1,0%Euro1,1706 -0,1%Öl111,2 ±-0,0%Gold4.597 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- VAE treten aus OPEC aus -- Deutsche Telekom vor Warnstreiks -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mehrfamilienhäuser als Kapitalanlage? Darauf sollten Anleger bei einer Investition achten Mehrfamilienhäuser als Kapitalanlage? Darauf sollten Anleger bei einer Investition achten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Winfried Kretschmann/Verabschiedung

29.04.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Winfried Kretschmann/Verabschiedung:

"Hinter dem Politiker Kretschmann blieb immer der Mensch kenntlich. Er verzapfte - in aller Regel - keine Phrasen, sondern redete wie ein normaler, wenn auch gescheiter Mensch. Er versuchte erst gar nicht, eine Art Hochglanzversion seiner selbst zu simulieren, sondern gab sich als Ministerpräsident im Wesentlichen, wie er ist. Dazu kommt eine profunde Bildung, die im Milieu aufgeregter, netzwerkpflegender und digitalaffiner Karrierepolitiker selten geworden ist. Dass Kretschmann mit seiner unzeitgemäßen Art bei Wahlen Erfolge errang, öffnet vielleicht die Augen mancher Nachwuchskraft dafür, worauf es wirklich ankommt."/DP/jha