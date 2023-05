Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Bahn-Streik

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Bahn-Streik:

"Dass der Ton schriller wird, liegt nicht alleine am beachtlichen Umfang des Streiks. Die EVG agiert aus einer Position der Stärke heraus. Und das dürfte auch den betroffenen Unternehmen klar sein. In der politisch gewollten und vorangetriebenen Verkehrswende wächst die Bedeutung des Systems Eisenbahn deutlich. Der Umstieg kann nur klappen, wenn auch etwas fährt und die Leistung auf der Schiene spürbar besser wird als das, was zuletzt abgeliefert worden ist. Doch dafür braucht es neben großen Investitionen in die Infrastruktur und in die Fahrzeuge vor allem eins: viel Personal, das motiviert ist. In der Lohntüte muss sich hier einiges tun. Dies alles darf aber nicht dazu führen, dass der Tarifkonflikt das Land über Monate hinweg lahmlegt. Es muss eine akzeptable Einigung her - und das schnell."