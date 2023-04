Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Grundsatzprogramm der CDU

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Grundsatzprogramm der CDU:

"Spannend ist der Programmprozess in der CDU auch, weil es Kräfte in der Partei gibt, die die CDU zu einer konservativen Partei nach dem Vorbild der britischen Torys ummodeln möchten, eine Wirtschaftspartei also ohne sozialpolitischen und christlich gefärbten Klimbim. Die Debatte kommt den Gegnern dieses verfehlten Kurses gerade recht - eben weil ein Programm die ganze Breite politischer Themen abdecken muss. Der Programmprozess kann verdeutlichen, mit welch Schmalspurrepertoire die Nationalkonservativen in der Union unterwegs sind und wie sie an Anforderungen einer modernen, vielfältigen und bunten Gesellschaft scheitern. Dieser Aufgabe müssen sich die Modernisierer nun gewachsen zeigen."/DP/jha