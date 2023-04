Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Heizungstausch

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Heizungstausch:

"Dass die Ampel beim Thema Heizungen so aufs Tempo drückt, liegt einmal mehr daran, dass Deutschland in den vergangenen Jahren zu selten konkreten Klimaschutz umgesetzt hat. Im eisigen Norwegen sind bereits 60 Prozent der Heizungen Wärmepumpen. Doch in Deutschland verließ man sich lange darauf, dass Russland verlässlich und billig Erdgas liefern würde - und verpasste es, früher umzusteuern. Auch wenn das Vorhaben grundsätzlich richtig ist, so offensichtlich sind jedoch auch die Probleme: Es fehlen 60 000 Handwerker, um Wärmepumpen einzubauen. Und der Fachkräftemangel verschärft sich in den kommenden Jahren weiter. Auch dass die Bundesregierung nicht benennen kann, wie viel Geld sie für die Förderung einplant, schafft kein Vertrauen."/kkü/DP/jha