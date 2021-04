Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Homeoffice

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Homeoffice:

"Vor- und Nachteile des heimischen Arbeitsplatzes stehen im offenen Konflikt: Was für die einen ein Segen ist, kommt für andere einem Fluch gleich. So widersinnig wirkt die Pandemie: Der Schutz vor der Virusinfektion löst eine Kaskade anderer gesundheitlicher Probleme aus, die nicht so sofort ins Auge fallen. Denn all die Arbeitsschutzstandards sind plötzlich ausgehebelt."