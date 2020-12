Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Impfbeginn

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" schreibt zum Impfbeginn:

Die Erfahrung lehrt, dass Impfstoffe sehr sicher sind, auch wenn es in extrem seltenen Fällen zu unerwünschten Nebenwirkungen kommt, die schlimm enden können. Andererseits verläuft eine Corona-Infektion zwar in den meisten Fällen glimpflich, aber eben nicht immer. Und dann können auch jüngere Menschen so schwer erkranken, dass sie im Krankenhaus um ihre Leben kämpfen müssen