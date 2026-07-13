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Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Jahrestag des Putschs in der Türkei

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Jahrestag des Putschs in der Türkei:

"Der Demokratie-Abbau in der Türkei hat eine Dimension erreicht, die vor zehn Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Ein demokratischer Machtwechsel ist inzwischen fast ausgeschlossen. Das Motto der diesjährigen Gedenkfeiern zum Jahrestag des Putschversuches - "Unser Wille, unser Sieg" - soll die Niederlage der Putschisten beschreiben, passt aber noch besser auf die seitherigen Erfolge der Regierung bei der Festigung ihrer Macht. Eines hat Präsident Erdogan jedoch nicht geschafft: Er hat kein dauerhaftes neues politisches System errichtet. Sein Staat ist ganz auf ihn ausgerichtet. Als die Türkei vor zehn Jahren den Putsch abwehrte, legte sie zugleich die Grundlagen für ein autokratisches Herrschaftssystem ohne Zukunftsperspektive. Das ist das vielleicht schwerste Erbe des 15. Juli 2016."/yyzz/DP/he

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