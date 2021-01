Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Ringen um die Rundfunkgebühr

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zum Ringen um die Rundfunkgebühr

Vielleicht werden die Karlsruher Richter im Laufe von 2021 in der aktuellen Frage des Rundfunkbeitrags den Sendern noch einmal recht geben - solange das aktuelle Entscheidungsverfahren nun mal so ist, wie es ist. Doch die Mediendebatte als Ganzes hat neuen Schwung bekommen. Und klar ist: Die Kräfte der politischen Mitte dürfen diese Debatte auf keinen Fall den Populisten rechts oder links überlassen. Denn diese wären die Ersten, die das ganze System am liebsten unter eigener Kontrolle hätten./ra/DP/zb