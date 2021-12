Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Umgang mit der Omikron-Variante

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Umgang mit der Omikron-Variante:

"In den Niederlanden gilt bereits einen weitgehenden Lockdown. Man kann natürlich der Meinung sein, unsere Nachbarn seien dümmer als wir oder die Ansicht vertreten, dass es bei uns einfach nicht so schlimm wird. Man kann aber auch schlichtweg tun, was die Experten uns raten. Die Politik weiß genug, um zu handeln. Es wäre völlig absurd, einen Expertenrat zu berufen und seine Empfehlungen in den Wind zu schlagen. Die aber sind eindeutig. Die Wissenschaftler empfehlen "insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen", aber auch Krisenpläne für den Fall des Ausfalls zentraler Infrastruktur. Im Moment sieht es aus, als werde die Politik den Schwerpunkt ihrer Reaktion auf die Zeit nach Weihnachten verschieben. Die Corona-Geschichte sollte lehren, dass jede Verzögerung mit umso härteren späteren Maßnahmen bezahlt werden muss."/yyzz/DP/nas