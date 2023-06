Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Geberkonferenz für die Ukraine

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Geberkonferenz für die Ukraine:

"Während Putin noch dabei ist, die Ukraine weiter zu zerstören, werden bereits die Weichen für einen Wiederaufbau gestellt. Damit wird eines Tages alles zunichte gemacht, was der Kreml-Imperator erreichen wollte. Die Nachkriegs-Ukraine wird wirtschaftlich potenter und enger mit dem Westen verbunden sein als der Staat, den er bekriegt. Nach Kriegsende kann das Land am Dnipro eine wichtige Rolle als Energieversorger und Lebensmittellieferant, aber auch als Vorzeigestandort für klimaneutrales Wirtschaften spielen. Mit Blick auf die ökonomischen Perspektiven gibt es durchaus unterschiedliche Interessen in (und innerhalb von) Europa und den USA. Der Wiederaufbau birgt zudem Risiken - etwa die Korruption. Im Interesse der vom Krieg ohnehin malträtierten Bevölkerung der Ukraine wird darauf zu achten sein, dass mit dem Wiederaufbau keine neue Generation von Oligarchen entsteht."