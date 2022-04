Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur IWF-Prognose

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur IWF-Prognose:

"Die Kriegsfolgen wiegen schwer. Die Wirtschaft des Aggressors Russland werde um fast ein Zehntel schrumpfen, sagt der IWF voraus. In der Ukraine hätten Putins Bomben schon mehr als ein Drittel der Wirtschaftskraft zerstört. Die Folgen werden weltweit zu spüren sein, aufgrund höherer Energie- und Lebensmittelpreise am schmerzhaftesten in den ärmsten Ländern. Mit jedem Prozentpunkt, den Nahrung teurer wird, fallen zehn Millionen mehr Menschen in extreme Armut, sagt der Weltbank-Präsident David Malpass. Das sind verheerende Aussichten. Und die Unsicherheit, wie lange der Krieg noch andauern wird, wie drastisch die Sanktionen noch verschärft werden müssen, liegt wie dunkle Asche auf den Papieren der Wirtschaftsprognostiker."/yyzz/DP/nas