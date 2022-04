Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Kritik an der deutschen Außenpolitik

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Kritik an der deutschen Außenpolitik:

"Die russischen Gräuel in der Ukraine sind nicht hinnehmbare Kriegsverbrechen. Aber irgendwann werden auch zu Russland Brücken gebaut werden müssen. "Alle Russen sind Feinde für die Ukraine im Moment", sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland. Das ist nicht der Grundsatz, von dem sich Deutschland leiten lassen kann. Es ist nicht in Ordnung, wenn sich jede Städtepartnerschaft oder jede kulturelle Veranstaltung, an denen russische Künstler teilnehmen, rechtfertigen muss. Deutsche Außenpolitik muss mehr bleiben als das Liefern von Waffen."/yyzz/DP/he