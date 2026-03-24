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Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Lage der Golfstaaten

25.03.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zur Lage der Golfstaaten:

"Der Iran-Krieg ist für die Golfstaaten eine Katastrophe. Sie waren gegen diesen Krieg, gehören aber jetzt zu den Opfern. Hinter den Kulissen bemühen sich der Sultan von Oman und andere Golf-Monarchen um ein schnelles Ende der Kämpfe. Sie brauchen dringend einen Sieg der Diplomatie, denn dieser Krieg kann ihr Wirtschaftsmodell auf Jahrzehnte schädigen.

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Das Modell, eine faszinierende Glitzerwelt, basierte auf hohen Einnahmen aus Öl- und Gas, das Geld steckten die Monarchen in zukunftsträchtige Geschäfte. Die Golfstaaten waren der Knotenpunkt des globalen Flugverkehrs, ein Katalysator für Innovationen. Sie lockten Touristen, Influencer und Finanzinvestoren in Scharen an - und konnten ihnen einen Aufenthalt in größtmöglicher Sicherheit versprechen. Das gilt jetzt nicht mehr.

Die Scheichs hatten den USA erlaubt, in ihren Ländern Militärbasen zu bauen und zu nutzen. Sie hofften, das würde ihnen Schutz gegen den Iran bringen. Tatsächlich bekommen haben sie Krieg und Unsicherheit."/yyzz/DP/men