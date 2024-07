Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Lage der SPD

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Lage der SPD:

"Ist für Olaf Scholz die nächste Bundestagswahl schon gelaufen? Nein. Die wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten sind Scholz, Unions-Fraktionschef Friedrich Merz und Vize-Kanzler Robert Habeck. Merz hat Scholz mal als "Klempner der Macht" verspottet. Bleibt man im Bild, dann hat Scholz zwar schon mal ein Rohr kaputtgemacht, aber grundsätzlich traut man ihm sein Handwerk zu. Von Habeck denken viele, er könne ein Rohr schwindlig quatschen, aber nicht reparieren. Und Merz? Er muss noch beweisen, dass er sein Werkzeug in der Krise nicht wütend an die Wand wirft. Der Satz, den man von Olaf Scholz in der Bundespressekonferenz am liebsten hören würde, ist: "Ich habe Fehler gemacht, ich kann es besser machen als bislang." Scholz sollte zeigen, dass er lernfähig ist. Das wäre auch eine ganze neue Kunst für ihn. Die Kunst der Bescheidenheit."