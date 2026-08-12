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Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Lockerung des Lkw-Fahrverbots

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Lockerung des Lkw-Fahrverbots:

"Bei genauerem Hinsehen dürfte der Effekt dieser Maßnahme aber ziemlich gering ausfallen. Schließlich handelt es sich entgegen der landläufigen Meinung nicht um eine generelle Aufhebung des Fahrverbots für Brummis. Betroffen sind - und das erst einmal nur an drei August-Wochenenden - lediglich Güter, die bei ausreichendem Wasserstand sonst auf dem Schiff transportiert worden wären. Außerdem sind die Spediteure gar nicht alle willens und in der Lage, ihre gesamte Planung mal eben über Bord zu werfen. Und der vielleicht wichtigste Punkt: Es mangelt der Branche so sehr an Fahrern, dass sie zusätzliche Aufträge kaum erfüllen kann. Umgekehrt wird damit der Albtraum des urlaubenden Autofahrers nicht Realität werden, der sich schon an den nächsten Wochenenden von einem Lkw-Stau zum anderen rollen sieht. Unterm Strich bleibt der Eindruck, dass sich die Politik wieder von Aktionismus leiten lässt. Der Bürger sollte in dem Fall ganz gelassen damit umgehen."/DP/jha