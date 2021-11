Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur neuen SPD-Spitze

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur neuen SPD-Spitze:

"Der Wechsel an der Spitze folgt keinem idealen Plan, wurde aber so schnell und geräuschlos in die Wege geleitet, dass der Prozess kaum noch zu optimieren wäre. Welcher Kontrast zur gewesenen Kanzlerinnenpartei CDU! Die wird noch bis Mitte Januar kommenden Jahres damit beschäftigt sein, einen neuen Chef zu küren"/DP/jha