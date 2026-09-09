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Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Pisa-Studie

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Pisa-Studie:

"Das desaströse Ergebnis der jüngsten Pisa-Studie passt wie die Faust aufs Auge zum katastrophalen Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Damit ist nicht in erster Linie gemeint, dass Dummheit in den Faschismus führt. Das auch. Das eigentliche Problem liegt jedoch darin, dass Legitimationsverluste der Demokratie eintreten, wenn deren Funktionalität eingeschränkt ist. Anders formuliert: Wenn sie als politisches System versagt. Die Misere auf dem Wohnungsmarkt, der Niedergang der Deutschen Bahn, vor allem aber das Bildungssystem sind eindringliche Beispiele dafür."/yyzz/DP/stw

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