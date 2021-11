Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Teststrategie

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Teststrategie:

"Die neuerliche Ausweitung der Coronatests dagegen könnte äußerst sinnvoll sein - wenn sich das Angebot vorrangig an Geimpfte richten würde. Bei Großveranstaltungen in Innenräumen, in der Kneipe oder Diskothek könnte eine Testpflicht es ermöglichen, weiterhin auf die lästigen Masken zu verzichten und Infektionen zu verhindern."