Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' über Xi Jinping

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' über Xi Jinping

Diese Revolution wird China für die nächste Dekade prägen und die Welt mit sich reißen. Nach außen zeigt sie sich in der absoluten Kontrolle, die Xi Jinping nun über die KP ausübt. Dieser Parteiapparat zeigte in der Vergangenheit häufig Risse - nun nicht mehr. Xis Herrschaftsmethoden sind kaum zu sehen, aber ihr Effekt ist gewaltig: Konkurrierende Parteiströmungen sind versiegt. Die Privatwirtschaft, ähnlich der russischen Oligarchie, wurde auf ihren Platz verwiesen. Militär und Sicherheitsapparat stehen loyal an der Seite des Vorsitzenden./be/DP/zb