Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Absage/Oktoberfest

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Absage/Oktoberfest:

"Auch wenn man die Absage des Oktoberfestes rundherum richtig findet: Erschreckend ist sie dennoch. Sie führt einem schließlich deutlich vor Augen, dass es noch lange dauern wird, bis wieder Normalität einkehren kann und das gesellschaftliche Leben wieder so aussieht wie vor Corona. Das wird vielen erst langsam und schmerzhaft bewusst. Während die einen noch immer glauben, am 4. Mai werde fast alles wieder so sein wie noch vor wenigen Wochen, ahnen die anderen, dass der Begriff "Lockerung" ein sehr dehnbarer ist. Diese Absage zeigt auch: Hier geht es darum, dass aller Voraussicht nach auch in fünf Monaten noch eine gewisse Art von Ausnahmezustand herrschen wird, nicht nur beim Feiern. Hier ist das Oktoberfest nur ein Symbol für die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise, aber auch für das Lebensgefühl der Menschen, so steht zu befürchten. Überschäumende Lebensfreude in all ihren schönen und weniger hübschen Ausprägungen steht nicht nur momentan eher weniger auf der Agenda."/DP/jha