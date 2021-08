Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Afghanistan

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Afghanistan:

"Dass die Taliban-Führer sich offen mit den Enkeln von Bin Laden verbrüdern, ist eher unwahrscheinlich. Aber garantieren kann es keiner. Und zu den Taliban gehören auch pakistanische Kämpfer, Dschihadis aus den zentralasiatischen Nachbarländern, Militante aus China, der arabischen Welt. Selbst der "Islamische Staat" ist im Land. Solange die Taliban ihr Reich nicht komplett im Griff haben, könnten Dschihadisten in den unwegsamen Bergen schnell Unterschlupf finden. Es wäre voreilig, bereits panisch vor dem neuen "Terror-Emirat" zu warnen. Aber unbestreitbar ist: Die Idee des Dschihad erlebt gerade ein berauschendes Revival. Und der Sieg der Taliban beflügelt auch all die Militanten, die nicht in Kabul sind, sondern irgendwo auf der Welt auf ihre Chance warten."/yyzz/DP/he